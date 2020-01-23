Российские фигуристы лидируют на ЧЕ после короткой программы
Российские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются лидерами на чемпионате Европы по фигурному катанию после проката короткой программы.
Как отмечает РИА Новости, они получили за прокат 82,34 балла, установив тем самым мировой рекорд. Предыдущий рекорд (81,27 балла) был установлен китайцами Суй Вэньцзин/Хань Цун в Японии в ноябре прошлого года.
На втором месте по баллам находятся россияне Дарья Павюченко и Денис Ходыкин (74,92 балла), тройку лидеров закрывает еще одна российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).
Чемпионат проходит в австрийском городе Грац. Произвольную программу фигуристы представят 24 января.
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