Российские фигуристы лидируют на ЧЕ после короткой программы

23 января 202000:59

Российские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются лидерами на чемпионате Европы по фигурному катанию после проката короткой программы.

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Как отмечает РИА Новости, они получили за прокат 82,34 балла, установив тем самым мировой рекорд. Предыдущий рекорд (81,27 балла) был установлен китайцами Суй Вэньцзин/Хань Цун в Японии в ноябре прошлого года.

На втором месте по баллам находятся россияне Дарья Павюченко и Денис Ходыкин (74,92 балла), тройку лидеров закрывает еще одна российская пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).

Чемпионат проходит в австрийском городе Грац. Произвольную программу фигуристы представят 24 января.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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