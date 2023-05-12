Российский дзюдоист выиграл чемпионат мира
12 мая 202319:49
Российский дзюдоист Арман Адамян выиграл чемпионат мира в весе до 100 килограммов.
В финале 26-летний борец одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Бронзовую медаль завоевали азербайджанец Зелим Коцоев и израильтянин Петер Пальчик. Соревнования проходили в Дохе.
Две недели назад исполнительный комитет Международной федерации дзюдо разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- В ДНР заявили об уничтожении танка Leopard под Соледаром
- Вышла новая книга Захара Прилепина
- Марочко: Луганск атаковали ракетами с дальностью 150 км
- Группа Fall Out Boy выпустила пластинку со своими слезами
- СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в московском Троицке
- «Меня отменили!»: Сокуров заявил, что «исчез» для российских властей
- Российский дзюдоист выиграл чемпионат мира
- США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину
- Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года
- Поддубный: Киев мог ударить по Луганску ракетами Storm Shadow
12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru