Российский дзюдоист выиграл чемпионат мира

Российский дзюдоист Арман Адамян выиграл чемпионат мира в весе до 100 килограммов.

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В финале 26-летний борец одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Бронзовую медаль завоевали азербайджанец Зелим Коцоев и израильтянин Петер Пальчик. Соревнования проходили в Дохе.

Две недели назад исполнительный комитет Международной федерации дзюдо разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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