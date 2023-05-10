На чемпионате по дзюдо в Катаре болельщиков выгнали с трибун из-за георгиевских лент
10 мая 202310:05
Трех болельщиков удалили с трибун чемпионата мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент. Об этом сообщает Inside the Games, ссылаясь на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).
Инцидент произошел 9 мая. Отмечается, что зрители отказались снять георгиевские ленты, пишет RT.
«Их [зрителей] удалили с трибун ... Также им запрещено посещать соревнования», — указал представитель IJF.
Чемпионат проходит в Дохе и завершится 14 мая, пишет Ura.ru. Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в состязаниях в нейтральном статусе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- Греческий генерал назвал преступлением перенос боев на Украине в города
- Украинский беспилотник взорвался в Белгородской области
- На чемпионате по дзюдо в Катаре болельщиков выгнали с трибун из-за георгиевских лент
- ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье
- Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
- СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем
- Один человек пострадал при взрыве на газоснабжающей станции в Узбекистане
- В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
- Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter
- Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
9 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru