На чемпионате по дзюдо в Катаре болельщиков выгнали с трибун из-за георгиевских лент

Трех болельщиков удалили с трибун чемпионата мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент. Об этом сообщает Inside the Games, ссылаясь на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).

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Инцидент произошел 9 мая. Отмечается, что зрители отказались снять георгиевские ленты, пишет RT.

«Их [зрителей] удалили с трибун ... Также им запрещено посещать соревнования», — указал представитель IJF.

Чемпионат проходит в Дохе и завершится 14 мая, пишет Ura.ru. Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в состязаниях в нейтральном статусе.

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ФОТО: РИА Новости
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