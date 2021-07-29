Российский дзюдоист Ильясов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в весовой категории до 100 кг, стал бронзовым призёром Олимпийских игр, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Грузии Варлама Липартелиани со счётом 1:0 (вазари).

Ранее российская дзюдоистка Александра Бабинцева в утешительном раунде проиграла уроженке Бразилии Майре Агияр и лишилась шансов на завоевание бронзовой медали Олимпийских игр в Токио, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



