Российский борец Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана

«Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену. К сожалению, в последние три года его системно преследовали очень серьезные травмы, он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство. И он принял такое решение», — указал глава ФСБР.

Мамиашвили подчеркнул, что 25-летний Жамалов восстанавливается, и назвал «техническим вопросом» возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года.

Разамбек Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион России 2020 и 2022 годов в категории до 74 килограммов. Первый номер российской команды в этом весе — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Заурбек Сидаков.

Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев, напоминает RT.

