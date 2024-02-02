Российский борец Жамалов будет выступать за сборную Узбекистана
Российский борец вольного стиля, двукратный чемпион страны Разамбек Жамалов сменит гражданство и будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
«Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену. К сожалению, в последние три года его системно преследовали очень серьезные травмы, он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство. И он принял такое решение», — указал глава ФСБР.
Мамиашвили подчеркнул, что 25-летний Жамалов восстанавливается, и назвал «техническим вопросом» возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года.
Разамбек Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион России 2020 и 2022 годов в категории до 74 килограммов. Первый номер российской команды в этом весе — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Заурбек Сидаков.
Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев, напоминает RT.
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