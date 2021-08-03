Российский борец Евлоев завоевал золото токийской Олимпиады
Россиянин Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
В финальном поединке на летних Олимпийских играх в Токио российский спортсмен оказался сильнее Артура Алексаняна из Армении. Итоговый счёт - 5:1.
Ранее российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на токийской Олимпиаде, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru