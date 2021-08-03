Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал Игр в Токио
Представитель России Альберт Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 57 килограммов. В полуфинале он одолел кубинца Лазаро Альвареса со счётом 3:2.
Таким образом, в финале российский спортсмен поборется за золото Игр в Токио с американцем Дюком Рэганом. Решающий поединок состоится 5 августа в 9:35 по московскому времени, отмечает RT.
А ранее во вторник стало известно, что россиянин Муслим Гаджимагомедов вышел в финал ОИ в Токио в весовой категории до 91 кг. В полуфинальном поединке оно одолел новозеландца Дэвида Ньику.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».о
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