Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал Игр в Токио

Представитель России Альберт Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 57 килограммов. В полуфинале он одолел кубинца Лазаро Альвареса со счётом 3:2.

Таким образом, в финале российский спортсмен поборется за золото Игр в Токио с американцем Дюком Рэганом. Решающий поединок состоится 5 августа в 9:35 по московскому времени, отмечает RT.