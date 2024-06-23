Российский боец UFC Павлович толкнул соперника после поражения

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович толкнул своего соперника Александра Волкова после поражения в поединке на турнире в Эр-Рияде. Это произошло прямо во время трансляции состязания.

Боец Волков одержал победу на встрече со счетом 30–27, 30–27, 29–28.

Сразу после окончания боя он подошел к своему сопернику Павловичу и похлопал его по плечу, изъявив желание подбодрить его и поблагодарить за состязание. Однако соперник Волкова отреагировал на этот жест негативно, резко оттолкнув соотечественника. После этого он развернулся к нему спиной и ушел с ринга.

При этом отмечается, что до данного поединка между бойцами не было крупных ссор. К тому же в Москве они были спарринг‑партнерами и вместе тренировались.