Российский боец UFC Павлович толкнул соперника после поражения
Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович толкнул своего соперника Александра Волкова после поражения в поединке на турнире в Эр-Рияде. Это произошло прямо во время трансляции состязания.
Боец Волков одержал победу на встрече со счетом 30–27, 30–27, 29–28.
Сразу после окончания боя он подошел к своему сопернику Павловичу и похлопал его по плечу, изъявив желание подбодрить его и поблагодарить за состязание. Однако соперник Волкова отреагировал на этот жест негативно, резко оттолкнув соотечественника. После этого он развернулся к нему спиной и ушел с ринга.
При этом отмечается, что до данного поединка между бойцами не было крупных ссор. К тому же в Москве они были спарринг‑партнерами и вместе тренировались.
Сам Волков назвал такое поведение конкурента «некрасивым».
«Я бы хотел разобраться, почему так получилось. Возможно, он что‑то недопонял, но это в таком случае его проблемы», - рассказал боец изданию Sportbox.
Ранее «Известия» сообщили, что сразу пять спортсменов из России выступят на турнире UFC в Эр-Рияде.
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