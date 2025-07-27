Российский боец попал в больницу после победы на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) был доставлен в больницу после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за перелома носа. Об этом сообщает Telegram-канал «Спорт-Экспресс».
Из-за полученной травмы Магомедов был доставлен в больницу и не смог присутствовать на пресс-конференции после боя. Однако, по словам его друга Ахмата Гамзатова, несмотря на травму, Шара уже выразил готовность вернуться в октагон в октябре.
26 июля Буллет одержал победу над канадцем Марком-Андре Баррио, выиграв по единогласному решению судей.
Магомедову 31 год. В карьере у него 16 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC по смешанным единоборствам в честь 250-летия подписания Декларации независимости США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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