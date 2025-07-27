Российский боец попал в больницу после победы на турнире UFC

Из-за полученной травмы Магомедов был доставлен в больницу и не смог присутствовать на пресс-конференции после боя. Однако, по словам его друга Ахмата Гамзатова, несмотря на травму, Шара уже выразил готовность вернуться в октагон в октябре.

26 июля Буллет одержал победу над канадцем Марком-Андре Баррио, выиграв по единогласному решению судей.

Магомедову 31 год. В карьере у него 16 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC по смешанным единоборствам в честь 250-летия подписания Декларации независимости США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

