Российский боец ММА Немков защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков единогласным решением судей победил американца Фила Дэвиса на турнире Bellator в американском Анкасвилле.

Как сообщает РИА Новости, 28-летний россиян по итогам пяти раундов был признан сильнейшим, победив со счетом 48-47. Немков впервые защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе, который боец завоевал в августе 2020 года. Сейчас на счету россиянина 13 побед и 2 поражения в MMA.

Бой Немкова с Дэвисом состоялся в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. В полуфинале россиянин встретится с победителем боя между Йоэлем Ромеро (Куба) и Энтони Джонсоном (США).

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваСпорт
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