Российский биатлонист Гараничев объявил о завершении карьеры

Биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев завершит спортивную карьеру после нынешнего сезона. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

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Как отметил 36-летний Гараничев, после перенесенного коронавируса у него появились проблемы со здоровьем.

«Я набирал форму, у меня появлялись инфекции и заболевания, и приходилось заново ее набирать. Я решил... что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю... карьеру», — указал биатлонист.

По словам спортсмена, он попытается «найти себя в спорте высших достижений» в другом амплуа.

Ранее о завершении карьеры сообщили многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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