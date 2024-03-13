Российский биатлонист Гараничев объявил о завершении карьеры

Как отметил 36-летний Гараничев, после перенесенного коронавируса у него появились проблемы со здоровьем.

«Я набирал форму, у меня появлялись инфекции и заболевания, и приходилось заново ее набирать. Я решил... что это будет мой последний сезон, после которого я завершаю... карьеру», — указал биатлонист.

По словам спортсмена, он попытается «найти себя в спорте высших достижений» в другом амплуа.

Ранее о завершении карьеры сообщили многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, напоминает Ura.ru.

