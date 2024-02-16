Биатлонист Елисеев объявил о завершении профессиональной карьеры
Российский биатлонист Матвей Елисеев принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
«Желаем удачи Матвею во всех начинаниях!» - говорится в заявлении СБР.
Сам спортсмен отметил, что его последней гонкой станет либо смешанная эстафет, либо мужская эстафета на Спартакиаде сильнейших.
Матвей Елисеев родился в Зеленограде 31 марта 1993 года. В составе сборной России дебютировал 7 февраля 2015 года, став 17-м в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
На счету 30-летнего спортсмена две бронзовых медали чемпионата мира, которые он выиграл в эстафетах в 2019 и 2021 годах. Также Елисеев является чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете, а в 2020 году он стал чемпионом Европы в спринте.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что международные турниры по биатлону без россиян превратились в соревнования астматиков, сообщает RT.
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