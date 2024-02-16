Биатлонист Елисеев объявил о завершении профессиональной карьеры

«Желаем удачи Матвею во всех начинаниях!» - говорится в заявлении СБР.

Сам спортсмен отметил, что его последней гонкой станет либо смешанная эстафет, либо мужская эстафета на Спартакиаде сильнейших.

Матвей Елисеев родился в Зеленограде 31 марта 1993 года. В составе сборной России дебютировал 7 февраля 2015 года, став 17-м в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

На счету 30-летнего спортсмена две бронзовых медали чемпионата мира, которые он выиграл в эстафетах в 2019 и 2021 годах. Также Елисеев является чемпионом Европы 2016 года в смешанной эстафете, а в 2020 году он стал чемпионом Европы в спринте.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что международные турниры по биатлону без россиян превратились в соревнования астматиков, сообщает RT.