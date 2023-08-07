Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира

До соревнований не допущен ни один россиянин. При этом исполком организации допустил 12 спортсменов из Белоруссии. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать до соревнований только тех россиян, которые не поддержали спецоперацию на Украине.

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал критерии МОК невыполнимыми. Он обвинил международную организацию в дискриминации россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

