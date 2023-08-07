Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказалась допускать российских спортсменов до участия в чемпионате мира,. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Глава МОК заявил, что не ждет проблем из-за участия россиян в Олимпиаде-2024

До соревнований не допущен ни один россиянин. При этом исполком организации допустил 12 спортсменов из Белоруссии. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать до соревнований только тех россиян, которые не поддержали спецоперацию на Украине.

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал критерии МОК невыполнимыми. Он обвинил международную организацию в дискриминации россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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