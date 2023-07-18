Глава МОК заявил, что не ждет проблем из-за участия россиян в Олимпиаде-2024

По словам Баха, французский лидер Эмманюэль Макрон подписал декларацию G7, тем самым поддержав позицию МОК. Бах добавил, что российские спортсмены уже принимали участие в состязаниях во Франции и не испытывали никаких проблем.

Отмечается, что Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала МОК исключить допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в любом статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

