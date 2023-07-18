Глава МОК заявил, что не ждет проблем из-за участия россиян в Олимпиаде-2024
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не ждет проблем от властей Франции в связи с возможным участием атлетов из России в Играх 2024 года в Париже. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам Баха, французский лидер Эмманюэль Макрон подписал декларацию G7, тем самым поддержав позицию МОК. Бах добавил, что российские спортсмены уже принимали участие в состязаниях во Франции и не испытывали никаких проблем.
Отмечается, что Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала МОК исключить допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в любом статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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