Теннисист Рублев выбыл из Roland Garros, проиграв хорвату

Российский теннисист Андрей Рублев выбыл из Открытого чемпионата Франции Roland Garros, проиграв хорвату Марину Чиличу в матче 1/4 финала.

Счет игры составил – 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу представителя Хорватии.

Рублев был последним российским представителем в мужском одиночном разряде.

Чилич находится 20-м месте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев - на 7-м.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Большой Теннис
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