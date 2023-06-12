Российских скалолазов с 2024 года допустят к международным соревнованим

Скалолазов из России и Белоруссии вернут на международные соревнования с 2024 года, сообщает Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC).

В сообщении говорится, что исполнительный комитет федерации одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях под эгидой IFSC в нейтральном статусе после получения лицензии, которая будет подтверждать их нейтралитет.

При этом отмечается, что приостановка членства Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма остаётся в силе.

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ФОТО: РИА Новости
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