Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы

Тренер, трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает, что на российских стадионах необходимо разрешить продавать пиво. По его словам, этот напиток разрешен на всех стадионах мира.

«Я не вижу в этом никаких проблем. К тому же, это определенный бизнес для футбольных клубов», - сказал Семин в беседе с «Газетой.Ru».

Тренер отметил, что уже давно не видел, чтобы «фанаты буйствовали из-за пива» на стадионах. Тем более все стадионы оснащены камерами, есть также Fan ID, - все эти меры выявляют нарушителей.