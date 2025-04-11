Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы

Тренер, трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает, что на российских стадионах необходимо разрешить продавать пиво. По его словам, этот напиток разрешен на всех стадионах мира.

«Я не вижу в этом никаких проблем. К тому же, это определенный бизнес для футбольных клубов», - сказал Семин в беседе с «Газетой.Ru».

Тренер отметил, что уже давно не видел, чтобы «фанаты буйствовали из-за пива» на стадионах. Тем более все стадионы оснащены камерами, есть также Fan ID, - все эти меры выявляют нарушителей.

Губерниев заявил, что продажа пива на стадионах поможет клубам пополнять бюджет

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, запрет до сих пор существует из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России ввели еще в 2005 году, а их рекламу на стадионах запретили в 2004 году.

Депутат Свищев рассказал, кто мешает вернуть пиво на футбольные стадионы.



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ФОТО: РИА Новости
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