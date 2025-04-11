Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы
Тренер, трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает, что на российских стадионах необходимо разрешить продавать пиво. По его словам, этот напиток разрешен на всех стадионах мира.
«Я не вижу в этом никаких проблем. К тому же, это определенный бизнес для футбольных клубов», - сказал Семин в беседе с «Газетой.Ru».
Тренер отметил, что уже давно не видел, чтобы «фанаты буйствовали из-за пива» на стадионах. Тем более все стадионы оснащены камерами, есть также Fan ID, - все эти меры выявляют нарушителей.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, запрет до сих пор существует из-за слабого межведомственного взаимодействия.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России ввели еще в 2005 году, а их рекламу на стадионах запретили в 2004 году.
Депутат Свищев рассказал, кто мешает вернуть пиво на футбольные стадионы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде
- Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%
- Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу
- Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы
- Авиакомпании РФ увеличат число мест на туристических направлениях
- Минстрой пересмотрел стоимость московского жилья
- В Госдуме рассказали, что РФ не допустит появление британских солдат на Украине
- Суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с рэпером Техником
- Стало известно, о чем россияне не любят говорить на первом свидании
- Водителям рассказали про новые автоподставы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru