Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за возможность личной встречи. Об этом он заявил в начале переговоров с президентом России, которые проходят в Санкт-Петербурге.

Перед началом беседы американский представитель поправил галстук и жестом приложил ладонь к груди.