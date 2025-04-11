Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу
11 апреля 202519:08
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за возможность личной встречи. Об этом он заявил в начале переговоров с президентом России, которые проходят в Санкт-Петербурге.
Перед началом беседы американский представитель поправил галстук и жестом приложил ладонь к груди.
После этого Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием, продолжавшимся около семи секунд.
Визит спецпосланника США в Россию состоялся в пятницу. После протокольной части стороны приступили к переговорам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru