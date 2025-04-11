Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за возможность личной встречи. Об этом он заявил в начале переговоров с президентом России, которые проходят в Санкт-Петербурге.

Перед началом беседы американский представитель поправил галстук и жестом приложил ладонь к груди.

В Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа

После этого Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием, продолжавшимся около семи секунд.

Визит спецпосланника США в Россию состоялся в пятницу. После протокольной части стороны приступили к переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стоп-кадр пресс-службы Кремля
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