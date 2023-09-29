Российских паралимпийцев допустили до Паралимпиады-2024 в нейтральном статусе

Согласно решению, которое было принято на генеральной ассамблее организации, россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе.

«Паралимпийский комитет РФ теряет все права членства в IPC, однако его спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе», - сказано в заявлении.

Ранее апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

