Путин заявил о развитии в России инфраструктуры для паралимпийцев
Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщает прес-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Россия имеет большой опыт организации таких массовых турниров. Он также выразил уверенность в том , что «нынешние соревнования пройдут успешно, подарят всем яркие, незабываемые впечатления».
Кроме того, российский лидер пообещал, что российские власти продолжать работу по развитию в стране инфраструктуры для паралимпийцев.
«В регионах развивается современная инфраструктура для проведения тренировок и состязаний. Эта работа обязательно будет продолжена», - подчеркнул он.
Ранее апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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