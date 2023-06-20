Путин заявил о развитии в России инфраструктуры для паралимпийцев

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщает прес-служба Кремля.

Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для победителей Паралимпиады

Глава государства отметил, что Россия имеет большой опыт организации таких массовых турниров. Он также выразил уверенность в том , что «нынешние соревнования пройдут успешно, подарят всем яркие, незабываемые впечатления».

Кроме того, российский лидер пообещал, что российские власти продолжать работу по развитию в стране инфраструктуры для паралимпийцев.

«В регионах развивается современная инфраструктура для проведения тренировок и состязаний. Эта работа обязательно будет продолжена», - подчеркнул он.

Ранее апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение Паралимпийского комитета России в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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