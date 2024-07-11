Российских футболистов не пустили на матч в Эстонию

Игра между «Урарту» и эстонским «Калевом» состоится 11 июля. Тренер армянского клуба отметил, что россияне играть не будут, так как власти Эстонии не выдали им визы.

«На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», - заключил Гунько.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти проинформировали российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

