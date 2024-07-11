Российских футболистов не пустили на матч в Эстонию
Четыре российских футболиста, выступающие за армянский клуба «Урарту», не смогли въехать в Эстоню на матч первого раунда квалификации Лиги конференций. Как пишет РИА Новости, об этом заявил главный тренер команды Дмитрий Гунько.
Игра между «Урарту» и эстонским «Калевом» состоится 11 июля. Тренер армянского клуба отметил, что россияне играть не будут, так как власти Эстонии не выдали им визы.
«На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», - заключил Гунько.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти проинформировали российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музей Победы в Москве проведет бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу
- В Австралии нашли редкую голубую древесную лягушку
- Российских футболистов не пустили на матч в Эстонию
- Суд в Туве приостановил работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей
- Ребенок погиб, 15 человек пострадали в ДТП в Дагестане
- СМИ: Экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Клингхоффера судят за ДТП с летальным исходом
- Путин передал активы американской компании в управление Росимуществу
- Минсельхоз: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя
- СМИ: Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
- Сенатор Ковитиди раскритиковала посещающих спортзалы мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru