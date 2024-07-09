Посольство Японии опровергло данные об изменении процедуры подачи виз для россиян
Процедура подачи документов на визу в Японию гражданами России не менялась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о новых требованиях посольства Японии к российским туристам, подающим на японскую визу. Так, гражданина при предоставлении выписки из зарубежного банка просят подтвердить, что именно он является владельцем карты, и записать видео с открытым личным кабинетом.
«Процедура подачи документов на визу не менялась», — сообщили агентству в посольстве.
При этом в дипмиссии заявили, что не сообщают о деталях проверки документов.
Между тем для граждан России увеличили стоимость шенгенской визы. Так, цена документа для взрослых выросла до 90 евро, для детей — до 45, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru