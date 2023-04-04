Российских борцов допустили до международных соревнований

Исполком Объединенного мира борьбы решил позволить российским борцам участвовать в международных состязаниях. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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В соответствующем заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы указано, что спортсмены из России смогут бороться в нейтральном статусе. Также для участия в соревнованиях они должны соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований под её эгидой в индивидуальном порядке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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