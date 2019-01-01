Сегодня в Иране стартовал третий этап волейбольной Лиги Наций, который мужская сборная России проводит в ранге чемпиона. Год назад на фоне эйфории от успехов наших футболистов на чемпионате мира эта победа прошла почти незаметно, увы…

Напомним, что Лига наций пришла на смену мужской Мировой лиге и женскому Мировому Гран-при.

Делать долгосрочные прогнозы относительно шансов на второй титул или основываться только на уже сыгранных матчах было бы слишком опрометчиво. Основная проверка начинается только сейчас. Нашими соперниками на этапе в Иране станут чемпионы мира – поляки, хозяева – иранцы, которые, в отличие от многих сборных играющие основным составом, а не наигрывают резерв. Плюс очень техничная сборная Канады.

Либеро Алексей Вербов, защищающий цвета национальной команды с 2004-года, обсуждая с НСН перспективы россиян в этом розыгрыше Лиге Наций, отметил, что пока команда только набирает оптимальную форму.

«Во-первых, новый тренер пришел, у него новые требования, под них нужно адаптироваться. Но видно, что ребята получают удовольствие. Это самое важное. Что касается игроков, то могу отметить Егора Клюку и Виктора Полетаева. Плюс Туомас Саммелвуо начинает понимать, чувствовать игроков, понимать, что каждому из игроков сказать, к кому в какой момент обратиться», - считает экс-игрок сборной России Алексей Вербов.

Увы, не все так радостно в женском розыгрыше Лиги Наций. Из 16 участвующих команды мы занимаем только 14-е место, количество поражений удручающее - 9 в 12 матчах. Накануне мы уступили Италии, и лишились возможности сыграть в «Финале шести».

Да, пока нет ведущих игроков – Татьяны Кошелевой, Натальи Гончаровой, но на поле - ближайший резерв - и по нему очень много вопросов.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Маричев в беседе с НСН призвал не хоронить женский волейбол заранее, но признал, что реанимационные меры очень нужны.

«В женском волейболе нужно сделать всё, чтобы поднять уровень наших игроков, то есть наладить работу детских спортивных школ. Если мы сейчас этого делать не начнем, то и не будет хорошего резерва в будущем. Но к Олимпиаде у нас будет хороший состав, потому что пока не были задействованы несколько ведущих игроков. Почти не играла Женя Старцева, Ирина Заряжко, Ирина Фетисова и Екатерина Любушкина. Есть все шансы хорошо выступить и на чемпионате мира, и на Олимпиаде», - уверен Юрий Маричев.

К слову, чемпионат мира традиционно проходит в Японии, женский - с 14 по 29 сентября, мужской — с 1 по 15 октября. И место проведения идеально, ведь именно эта страна через год будет принимать Олимпиаду, и здесь по золоту мы уже соскучились.











