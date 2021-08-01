Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020

Женская сборная России по водному поло победила соперниц из Японии в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

Россиянки обошли соперниц в группе В со счетом 20:16.

Сегодня определится соперник российских ватерполисток в четвертьфинальном матче, который состоится 3 августа, во вторник.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

