Российские ватерполистки упустили бронзу Токио-2020

Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые медали олимпийского турнира в Токио.

Россиянки уступили сборной Венгрии со счетом 9:11.

За золотые медали турнира поборются команды Испании и США. Матч состоится позднее в субботу.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:СпортсменыТокиоОлимпийские Игры
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