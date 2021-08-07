Российские ватерполистки упустили бронзу Токио-2020
Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые медали олимпийского турнира в Токио.
Россиянки уступили сборной Венгрии со счетом 9:11.
За золотые медали турнира поборются команды Испании и США. Матч состоится позднее в субботу.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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