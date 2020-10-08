Девять российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований из-за допинга
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о временном отстранении от соревнований российских спортсменов Феликса Халибекова, Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко.
В пресс-службе организации сообщили, что тяжелоатлеты из России подозреваются в нарушении допинговых правил. Решение об отстранении серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы Халибекова, а также Бораганова и Емельяненко приняли после перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.
Также дисквалифицированы бронзовый призер ОИ-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, двукратный вице-чемпион первенств мира Дмитрий Лапиков, двукратная чемпионка Европы Юлия Коновалова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Шейко и серебряный призер чемпионата Европы Егор Климонов.
Скандал с допингом в российском спорте продолжается уже несколько лет. Независимая комиссия, созданная WADA, строит свои обвинения на основании материалов немецкого телеканала ARD, доклада члена Спортивного арбитражного суда Ричарда Макларена и показаний экс-главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова.
Российский спортсменов уже неоднократно отстраняли от соревнований и лишали уже завоёванных медалей. Так, в сентябре 2020 года временно запретили участвовать в стартах биатлонистам Екатерине Глазыриной и Тимофею Лапшину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- МИД РФ сожалеет о решении Польши по «Северному потоку — 2»
- ФРГ на перепутье: Шредер - памятник, Навальный - икона
- Главного нарколога Минздрава проверят из-за водительских справок
- Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован
- Врачи борются за жизнь раненного в Карабахе журналиста из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru