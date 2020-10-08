Девять российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о временном отстранении от соревнований российских спортсменов Феликса Халибекова, Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко.

В пресс-службе организации сообщили, что тяжелоатлеты из России подозреваются в нарушении допинговых правил. Решение об отстранении серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы Халибекова, а также Бораганова и Емельяненко приняли после перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.

Также дисквалифицированы бронзовый призер ОИ-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, двукратный вице-чемпион первенств мира Дмитрий Лапиков, двукратная чемпионка Европы Юлия Коновалова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Шейко и серебряный призер чемпионата Европы Егор Климонов.

Скандал с допингом в российском спорте продолжается уже несколько лет. Независимая комиссия, созданная WADA, строит свои обвинения на основании материалов немецкого телеканала ARD, доклада члена Спортивного арбитражного суда Ричарда Макларена и показаний экс-главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова.

Российский спортсменов уже неоднократно отстраняли от соревнований и лишали уже завоёванных медалей. Так, в сентябре 2020 года временно запретили участвовать в стартах биатлонистам Екатерине Глазыриной и Тимофею Лапшину.

