Российские тяжелоатлеты до 23 лет смогут выступать с флагом и гимном
Российским тяжелоатлетам в возрасте до 23 лет разрешили выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
Выступая на форуме «Знание. Государство», он рассказал, что соответствующее решение приняла Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF).
«Буквально вчера поздно вечером пошла информация... официально скоро объявят», - заключил министр.
Ранее Польшу лишили права на проведение юниорского и молодёжного чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в 2026 году после отказа по въездным визам для спортсменов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фантаст Лукьяненко: «Мечты Маска» закончатся деградацией человечества
- Российские тяжелоатлеты до 23 лет смогут выступать с флагом и гимном
- Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
- Песков: В переговорную группу РФ по вопросам безопасности вошли только военные
- Песков: Для урегулирования ВСУ должны покинуть Донбасс
- Сенатор Ролик: Приморье увеличило рождаемость третьих детей выплатами на ипотеку
- Терпим до среды: Россиянам раскрыли, когда морозы пойдут на спад
- Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов
- «Казино»: Лимит на покупку криптовалют не спасет инвесторов от разорения
- Представитель Антонова опроверг сообщения о его отказе от концертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru