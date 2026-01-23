Российские тяжелоатлеты до 23 лет смогут выступать с флагом и гимном

Российским тяжелоатлетам в возрасте до 23 лет разрешили выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

Выступая на форуме «Знание. Государство», он рассказал, что соответствующее решение приняла Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF).

«Буквально вчера поздно вечером пошла информация... официально скоро объявят», - заключил министр.

Ранее Польшу лишили права на проведение юниорского и молодёжного чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в 2026 году после отказа по въездным визам для спортсменов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

