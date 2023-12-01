Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко стали мужем и женой. Об этом супруги сообщили в соцсетях.

Бразильская модель Бруна Бьянкарди заявила, что рассталась с Неймаром

Уточняется, что 22-летние спортсмены, занимающие в мировом рейтинге 49-е (ATP) и 28-е (WTA) места, соответственно, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

«Мистер и миссис Шевченко», - подписали молодожёны свой пост в соцсетях.

Ранее в третий раз женился двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо. Избранницей «Зубастика» стала модель Селина Локс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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