Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой
1 декабря 202314:03
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко стали мужем и женой. Об этом супруги сообщили в соцсетях.
Уточняется, что 22-летние спортсмены, занимающие в мировом рейтинге 49-е (ATP) и 28-е (WTA) места, соответственно, сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
«Мистер и миссис Шевченко», - подписали молодожёны свой пост в соцсетях.
Ранее в третий раз женился двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо. Избранницей «Зубастика» стала модель Селина Локс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru