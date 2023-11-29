Бразильская модель Бруна Бьянкарди заявила, что рассталась с Неймаром

По её словам, это личная тема, однако она решила пресечь различные обсуждения в СМИ.

«Мы являемся родителями Мэви, которая появилась на свет 7 октября. Это всё, что нас связывает. Надеюсь, обсуждений станет меньше, спасибо», - написала Бьянкарди.

Модель добавила, что в настоящее время не состоит ни с кем в отношениях.

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что грабители в городе Котия пытались похитить Бьянкарди её дочь Мэви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

