Российские сноубордисты не вышли в полуфинал Паралимпиады-2026
Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо завершили выступление в сноуборд-кроссе на Паралимпийских играх в Италии на стадии четвертьфинала.
В своём заезде во втором четвертьфинале россияне заняли третье и четвёртое места, уступив американцам Майку Шульцу и Ноа Эллиотту - действующим паралимпийским чемпионам. Оба россиянина выступают в классе LL1 (значительные нарушения функций одной или обеих ног).
Филипп Шеббо в ходе гонки дважды упал. После финиша он рассказал «Матч ТВ», что они сознательно рисковали на старте, поскольку понимали сложность соперничества с сильнейшей парой американцев. По словам спортсмена, именно неудачный старт стал главной причиной поражения - такого слабого начала у них ранее не случалось.
14 марта Фадеев и Шеббо продолжат выступление на Паралимпиаде - им предстоит старт в слаломе.
Ранее, в первый день соревнований, российская сборная завоевала сразу две бронзовые награды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
