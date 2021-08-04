Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото Олимпиады в Токио в дуэтах
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании в дуэтах, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Российские спортсменки набрали 195,9079 балла. Второе место у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла), бронзовыми призёрами стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).
Для Ромашиной это уже шестое олимпийское золото, благодаря чему она стала самой титулованной синхронисткой в истории.
Ранее женская сборная Россия в 1/4 финала обыграла сборную Черногории и пробилась в полуфинал гандбольного турнира Олимпийских игр в Токио, сообщает Газета.ру.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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