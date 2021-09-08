Российские шахматисты выиграли три тура подряд в онлайн-олимпиаде

Сборная России по шахматам одержала три победы за день в ходе группового этапа онлайн-олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

В первом туре представители РФ обошли украинцев (4,5:1,5), во втором вышли победителями из соревнования с немцами (6:0), в третьем оказались сильнее сборной Чехии (5:1).

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По итогам трех туров россияне являются лидерами турнирной таблицы группы С (15,5 очка), на втором месте сборная Аргентины (11), на третьем - испанцы (11).

В групповом этапе соревнований участвуют 40 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 15 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шахматы
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