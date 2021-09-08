Российские шахматисты выиграли три тура подряд в онлайн-олимпиаде
Сборная России по шахматам одержала три победы за день в ходе группового этапа онлайн-олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.
В первом туре представители РФ обошли украинцев (4,5:1,5), во втором вышли победителями из соревнования с немцами (6:0), в третьем оказались сильнее сборной Чехии (5:1).
По итогам трех туров россияне являются лидерами турнирной таблицы группы С (15,5 очка), на втором месте сборная Аргентины (11), на третьем - испанцы (11).
В групповом этапе соревнований участвуют 40 команд, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф 15 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал
- В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в жилом доме
- Российские шахматисты выиграли три тура подряд в онлайн-олимпиаде
- В США надеются на выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом
- Талибы запретили проведение митингов в стране
- В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах
- Анапа наша! Город-курорт вошел в сеть вещания «НАШЕго Радио»
- Взорвавшийся в Ногинске дом подлежит восстановлению
- СМИ: планшеты Apple iPad нового поколения появятся этой осенью
- СМИ: Талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru