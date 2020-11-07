Российские самбисты заняли 6 первых мест на чемпионате мира

Как передает агентство, чемпионат проходит в городе Нови-Сад. Чемпионками мира стали две женщины: в категории до 48 кг Елена Бондарева, а Гульфия Мухтарова в весе до 60 кг. Также росссийская спортсменка Татьяна Зенченко завоевала бронозвую медаль в весе до 72 кг.

В мужском самбо выиграл Андрей Кубарков в категории до 52 кг, Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов в весовой категории до 90 кг.

Чемпионаты мира по самбо начали проводить в 1973 году. Ранее соревнования планировали провести в столице Туркменистана, однако Ашхабад из-за пандемии COVID-19 не смог принять спортсменов.

