Российские самбисты заняли 6 первых мест на чемпионате мира
Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Сербии. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает агентство, чемпионат проходит в городе Нови-Сад. Чемпионками мира стали две женщины: в категории до 48 кг Елена Бондарева, а Гульфия Мухтарова в весе до 60 кг. Также росссийская спортсменка Татьяна Зенченко завоевала бронозвую медаль в весе до 72 кг.
В мужском самбо выиграл Андрей Кубарков в категории до 52 кг, Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов в весовой категории до 90 кг.
Чемпионаты мира по самбо начали проводить в 1973 году. Ранее соревнования планировали провести в столице Туркменистана, однако Ашхабад из-за пандемии COVID-19 не смог принять спортсменов.
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