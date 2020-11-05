«Хабиб - не за Россию!» Журова против «героизации» Нурмагомедова

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Он также назвал спортсмена достойным примером для подражания.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН выступила против присвоения спортсмену звания Героя России



«Его удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда. Получить "Героя России" за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны», - отметила депутат.

Вместе с тем Журова напомнила, что бои UFC во многом проводятся для заработка.

«Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много», - сказала она.

Депутат также рассказала, какое звание больше всего подходит для Нурмагомедова.

«Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», - отметила Журова.