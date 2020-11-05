«Хабиб - не за Россию!» Журова против «героизации» Нурмагомедова
Олимпийская чемпионка заявила в эфире НСН, что награждать "коммерческого" бойца UFC званием Героя России не совсем уместно.
Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Он также назвал спортсмена достойным примером для подражания.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН выступила против присвоения спортсмену звания Героя России
«Его удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда. Получить "Героя России" за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны», - отметила депутат.
Вместе с тем Журова напомнила, что бои UFC во многом проводятся для заработка.
«Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много», - сказала она.
Депутат также рассказала, какое звание больше всего подходит для Нурмагомедова.
«Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», - отметила Журова.
Ранее Нурмагомедов назвал «тварью» президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что политик поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нурмагомедов также разместил в своем «Инстаграме» портрет Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.
К слову, против инициативы Омарова выступил депутат Виталий Милонов. Он заявил «Вечерней Москве», что Нурмагомедов «отличный парень», однако спортивные достижения не являются поводом для присвоения звания. В свою очередь, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила в разговоре со «Спорт-Экспресс», что «ничего героического в действиях Нурмагомедова не увидела».
В конце октября Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC, защитив титул чемпиона в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры.
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