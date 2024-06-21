Российские саблистки одержали победу в командном турнире на Играх БРИКС

Также золотые медали в фехтовании на шпагах завоевали российские спортсмены Павел Бузинов, Артем Саркисян, Алексей Удовиченко и Георгий Бруев, победив в финале белорусскую команду со счетом 34:26.

В дисциплине фехтования на рапирах победу одержала также российская команда в составе Владиславы Пенюшкиной, Марты Мартьяновой, Анны Соловьевой и Полины Волобуевой. В финале они выиграли у сборной Белоруссии со счетом 44:28.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвует около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые разыграют 387 комплектов медалей, передает «Радиоточка НСН».

