Сборная России одержала досрочную победу в медальном зачете Игр БРИКС

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете Игр БРИКС, завоевав 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовые медали.

На втором месте расположились спортсмены из Белоруссии с результатом 34 золотых, 56 серебряных и 70 бронзовых медалей, а на третьем — команда Китая, у которой 17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград.

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В оставшиеся четыре дня соревнований атлеты будут бороться за ещё 135 комплектов наград, при этом отрыв сборной России от второго места в медальном зачете составляет 143 золотых медали.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня и собрали около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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