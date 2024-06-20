Сборная России одержала досрочную победу в медальном зачете Игр БРИКС

В оставшиеся четыре дня соревнований атлеты будут бороться за ещё 135 комплектов наград, при этом отрыв сборной России от второго места в медальном зачете составляет 143 золотых медали.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня и собрали около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран, которые будут соревноваться за 387 комплектов медалей, передает «Радиоточка НСН».

