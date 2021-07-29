Российские рапиристки выиграли золотые медали Олимпиады-2020 в Токио

Российские рапиристки в финале Олимпийских игр 2020 года в Токио победили сборную Францию и завоевали золотые медали, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова оказались сильнее Изаоры Тибю, Аниты Блаз, Полин Ранвье и Астрид Гюйар - итоговый счёт 45:34.

Бронзу взяли итальянки, которые выиграли у американок со счётом 45:23.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале олимпийского турнира в мужском одиночном разряде, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».