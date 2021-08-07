Российские пляжники завоевали серебро Олимпийских Игр в Токио

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпийских играх в Токио в пляжном волейболе.

Спортсмены уступили норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму со счетом 2–0 (21:17, 21:18). Красильников и Стояновский стали первыми в истории российскими медалистами Олимпиады в этом виде спорта.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВолейболТокиоОлимпийские Игры
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