Еще 19 российских пловцов смогут выступать в нейтральном статусе

Уточняется, что список пополнили 19 спортсменов, включая бронзового призера Олимпиады по прыжкам в воду Александра Бондарь.

При этом нейтральный статус не позволяет пловцам ассоциировать себя как со страной, так и с национальной федерацией.

С 10 по 15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира по плаванию на короткой воде, для участия в нем 27 российских спортсменов получили подтвержденный нейтральный статус. При этом пловцы заняли второе место в общем медальном зачете, получив шесть золотых и четыре серебряные медали, напоминает «Радиоточка НСН».

