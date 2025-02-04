Еще 19 российских пловцов смогут выступать в нейтральном статусе
Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список российских спортсменов и тренеров, которые получили нейтральный статус, до 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что список пополнили 19 спортсменов, включая бронзового призера Олимпиады по прыжкам в воду Александра Бондарь.
При этом нейтральный статус не позволяет пловцам ассоциировать себя как со страной, так и с национальной федерацией.
С 10 по 15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира по плаванию на короткой воде, для участия в нем 27 российских спортсменов получили подтвержденный нейтральный статус. При этом пловцы заняли второе место в общем медальном зачете, получив шесть золотых и четыре серебряные медали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru