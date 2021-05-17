Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете

Команда пловцов из России выиграла золотые медали в эстафете на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии. Наш квартет оказался быстрее всех в финальном заплыве на дистанции 4х100 метров вольным стилем.

За Россию выступили Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников, который ранее сегодня улучшил собственный мировой рекорд в дисциплине 50 м на спине.

Российская команда в финале обновила рекорд европейских первенств, показав результат 3 минуты 10,41 секунды. Вторыми к финишу пришли представители Великобритании, бронза досталась итальянским пловцам.