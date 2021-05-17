Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете

Команда пловцов из России выиграла золотые медали в эстафете на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии. Наш квартет оказался быстрее всех в финальном заплыве на дистанции 4х100 метров вольным стилем.

За Россию выступили Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников, который ранее сегодня улучшил собственный мировой рекорд в дисциплине 50 м на спине.

Российская команда в финале обновила рекорд европейских первенств, показав результат 3 минуты 10,41 секунды. Вторыми к финишу пришли представители Великобритании, бронза досталась итальянским пловцам.

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Сборная РФ на текущий момент лидирует в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта. На её счету 13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Первенство продлится до 23 мая.

Чемпионат Европы в Будапеште был перенесён с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит без зрителей на трибунах, действуют строгие ограничения, в том числе, для спортсменов.

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Фото: russwimming.ru
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