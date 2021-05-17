Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
Команда пловцов из России выиграла золотые медали в эстафете на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии. Наш квартет оказался быстрее всех в финальном заплыве на дистанции 4х100 метров вольным стилем.
За Россию выступили Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников, который ранее сегодня улучшил собственный мировой рекорд в дисциплине 50 м на спине.
Российская команда в финале обновила рекорд европейских первенств, показав результат 3 минуты 10,41 секунды. Вторыми к финишу пришли представители Великобритании, бронза досталась итальянским пловцам.
Сборная РФ на текущий момент лидирует в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта. На её счету 13 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Первенство продлится до 23 мая.
Чемпионат Европы в Будапеште был перенесён с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит без зрителей на трибунах, действуют строгие ограничения, в том числе, для спортсменов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете
- В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
- Кадыров назвал себя «проектом Путина»
- Минпросвещения не намерено досрочно завершать учебный год в школах
- Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
- Делегация из России оценит ситуацию с COVID-19 в Турции
- Путин распорядился заняться учётом домашних животных
- Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
- Российский пловец Колесников побил рекорд мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru