Российские паралимпийцы вернулись в Москву

Российская паралимпийская сборная прилетела из Токио, где 5 сентября завершились Паралимпийские игры. Самолет со спортсменами приземлился в Москве. В общей сложности на борту в Россию вернулись 172 спортсмена команды Паралимпийского комитета России.

Из аэропорта Шереметьево спортсменов проедут по улицам Москвы до Красной площади – там их встретят представители различных спортивных федераций, родные и друзья, а также волонтеры. Кроме того, в торжественной церемонии примут участие известные музыканты и деятели культуры.

Напомним, российские паралимпийцы заняли на Играх в Токио четвертое место в общем медальном зачете, завоевав 118 наград. Это стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Наши спортсмены получили 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете – у сборной Китая. Далее следуют представители Великобритании и США.