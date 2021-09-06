Российские паралимпийцы вернулись в Москву
Российская паралимпийская сборная прилетела из Токио, где 5 сентября завершились Паралимпийские игры. Самолет со спортсменами приземлился в Москве. В общей сложности на борту в Россию вернулись 172 спортсмена команды Паралимпийского комитета России.
Из аэропорта Шереметьево спортсменов проедут по улицам Москвы до Красной площади – там их встретят представители различных спортивных федераций, родные и друзья, а также волонтеры. Кроме того, в торжественной церемонии примут участие известные музыканты и деятели культуры.
Напомним, российские паралимпийцы заняли на Играх в Токио четвертое место в общем медальном зачете, завоевав 118 наград. Это стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Наши спортсмены получили 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете – у сборной Китая. Далее следуют представители Великобритании и США.
В течение Игр наши атлеты не только побеждали, но и обновляли мировые рекорды. Так легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио побил мировой рекорд в беге на 400 метров. Он пробежал эту дистанцию за 49,34 секунды. Примечательно, что предыдущее лучшее мировое достижение в этом виде легкоатлетической программы принадлежало также Вдовину. В ноябре 2019 года он пробежал 400 метров за 50,45 секунды.
Второе место досталось американцу Нику Мэйхью, третье место у еще одного россиянина - Чермена Кобесова.
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