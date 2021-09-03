Сборная РФ завоевала рекордное число наград на Паралимпиаде
Российские пловцы стали победителями Паралимпиады в Токио в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. За команду РФ стартовали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев.
Для Калины эта золотая медаль стала третьей на паралимпийскх играх в столице Японии. На счету Мозгового и Николаева по две награды высшей пробы.
Таким образом, в активе сборной РФ уже 34 золотых медали, а также 28 серебряных и 43 бронзовых. Это рекорд российских паралимпийцев за всю историю выступлений на играх.
Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Лидирует сборная Китая (82-49-44), на второй строчке обосновалась Великобритания (37-31-38). Игры завершатся в воскресенье, 5 сентября.
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