Сборная РФ завоевала рекордное число наград на Паралимпиаде

Российские пловцы стали победителями Паралимпиады в Токио в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. За команду РФ стартовали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев.

Для Калины эта золотая медаль стала третьей на паралимпийскх играх в столице Японии. На счету Мозгового и Николаева по две награды высшей пробы.

Таким образом, в активе сборной РФ уже 34 золотых медали, а также 28 серебряных и 43 бронзовых. Это рекорд российских паралимпийцев за всю историю выступлений на играх.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. Лидирует сборная Китая (82-49-44), на второй строчке обосновалась Великобритания (37-31-38). Игры завершатся в воскресенье, 5 сентября.

