Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что члены российской олимпийской сборной, в случае пропуска международных турниров, будут получать компенсации, сообщает РИА Новости.
По его словам, он поручил подготовить соответствующий проект о выплатах продолжающим тренироваться олимпийцам на уровне средств, выделяемых за результаты чемпионатов мира.
«Поощрим всех тех, кто мужественно переживает все эти трудности, кто не согласился на процесс «нейтрализации». С удовольствием сделаем это», - указал глава ОКР.
Он добавил, что в 2023 году все члены олимпийской команды РФ получат по 150 тысяч рублей, а также будут выплаты для летних видов спорта «в размере 500, 350 и 250 тысяч рублей» за спортивные результаты, показанные на Олимпиаде.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживать уровень российских спортсменов без международных соревнований невозможно, и россиянам надо ехать на ОИ в качестве индивидуальных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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