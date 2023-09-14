Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров

По его словам, он поручил подготовить соответствующий проект о выплатах продолжающим тренироваться олимпийцам на уровне средств, выделяемых за результаты чемпионатов мира.

«Поощрим всех тех, кто мужественно переживает все эти трудности, кто не согласился на процесс «нейтрализации». С удовольствием сделаем это», - указал глава ОКР.

Он добавил, что в 2023 году все члены олимпийской команды РФ получат по 150 тысяч рублей, а также будут выплаты для летних видов спорта «в размере 500, 350 и 250 тысяч рублей» за спортивные результаты, показанные на Олимпиаде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживать уровень российских спортсменов без международных соревнований невозможно, и россиянам надо ехать на ОИ в качестве индивидуальных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».