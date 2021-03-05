Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ
Российские лыжники Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов заняли вторые места в эстафете 4 по 10 километров на чемпионате мира в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Соревнования проходили в городе Оберстдорфе. Отмечается, что на втором этапе Якимушкин не смог воспользоваться преимуществом в 45 секунд и в финале отстал от конкурентов на 24 секунды.
Золото на чемпионате получили лыжники сборной Норвегии. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству, что серебряной медали в мужской эстафете "нужно радоваться", а не винить спортсменов за недостаточно высокий результат.
По словам Вяльбе, спортсмены выложились и сделали всё, что могли. Гонки Вяльба назвала "захватывающими". Российские участники по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступили не под российским флагом, а под названием RSF (Russian Ski Federation).
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