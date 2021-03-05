Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ

Соревнования проходили в городе Оберстдорфе. Отмечается, что на втором этапе Якимушкин не смог воспользоваться преимуществом в 45 секунд и в финале отстал от конкурентов на 24 секунды.

Золото на чемпионате получили лыжники сборной Норвегии. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству, что серебряной медали в мужской эстафете "нужно радоваться", а не винить спортсменов за недостаточно высокий результат.

По словам Вяльбе, спортсмены выложились и сделали всё, что могли. Гонки Вяльба назвала "захватывающими". Российские участники по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) выступили не под российским флагом, а под названием RSF (Russian Ski Federation).

