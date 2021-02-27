Лыжник Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира

Российский спортсмен Александр Большунов одержал победу в скиатлоне (забеге на 15 км классическим стилем и 15 км свободным стилем) на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Россиянин Большунов стал четвёртым в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Россиянин прошел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды, сообщает «Интерфакс».

Большунову в спину дышали пять норвежских лыжников. Серебро досталось Симену Хегстаду Крюгеру (+1,1 секунды), бронза - Хансу Кристеру Холунду (+1,7 секунды).

Большунов впервые стал обладателем золота на чемпионате мира. Ранее он четырежды добивался серебряных наград и победы в общем зачете Кубка мира.

Для сборной России победа Большунова также стала первой на нынешнем ЧМ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.instagram.com/san_sanych_bolshunov
ТЕГИ:ПобедаСпортсменыЧемпионат МираЛыжи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры