Лыжник Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира

Россиянин прошел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды, сообщает «Интерфакс».

Большунову в спину дышали пять норвежских лыжников. Серебро досталось Симену Хегстаду Крюгеру (+1,1 секунды), бронза - Хансу Кристеру Холунду (+1,7 секунды).

Большунов впервые стал обладателем золота на чемпионате мира. Ранее он четырежды добивался серебряных наград и победы в общем зачете Кубка мира.

Для сборной России победа Большунова также стала первой на нынешнем ЧМ.

