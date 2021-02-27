Лыжник Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира
Российский спортсмен Александр Большунов одержал победу в скиатлоне (забеге на 15 км классическим стилем и 15 км свободным стилем) на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Россиянин прошел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды, сообщает «Интерфакс».
Большунову в спину дышали пять норвежских лыжников. Серебро досталось Симену Хегстаду Крюгеру (+1,1 секунды), бронза - Хансу Кристеру Холунду (+1,7 секунды).
Большунов впервые стал обладателем золота на чемпионате мира. Ранее он четырежды добивался серебряных наград и победы в общем зачете Кубка мира.
Для сборной России победа Большунова также стала первой на нынешнем ЧМ.
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