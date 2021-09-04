Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио

Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио. В финале турнира по стрельбе они оказались сильнее итальянцев. В решающем матче они победили со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали лучники из Китая.

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Благодаря победе Сидоренко и Смирнова вывела отечественная сборная вышла на третье место в неофициальном медальном зачете паралимпийских игр в Токио. Сейчас на счету россиян 36 золотых медалей, 30 серебряных и 48 бронзовых. На первом место находится Китай, на втором Великобритания.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТокиоПаралимпийские Игры
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