Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио
Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио. В финале турнира по стрельбе они оказались сильнее итальянцев. В решающем матче они победили со счетом 5:4. Бронзовыми призерами стали лучники из Китая.
Благодаря победе Сидоренко и Смирнова вывела отечественная сборная вышла на третье место в неофициальном медальном зачете паралимпийских игр в Токио. Сейчас на счету россиян 36 золотых медалей, 30 серебряных и 48 бронзовых. На первом место находится Китай, на втором Великобритания.
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио
- В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока
- Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов
- Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий
- СМИ: В Гватемале начали расследовать взятку президенту «ковром с деньгами» от россиян
- Краеугольные Курилы. Воинствующих японцев предупредили об ответных действиях России
- Правительство выделило средства на выплаты военным пенсионерам по 10 тыс. рублей
- Замглавы «Талибан» запретил «праздничную стрельбу» в воздух
- В правительстве рассказали о ценах на недвижимость в новом городе Спутник
- Трудовых мигрантов обяжут получать в России карты с данными дактилоскопии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru