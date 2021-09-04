Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио

Благодаря победе Сидоренко и Смирнова вывела отечественная сборная вышла на третье место в неофициальном медальном зачете паралимпийских игр в Токио. Сейчас на счету россиян 36 золотых медалей, 30 серебряных и 48 бронзовых. На первом место находится Китай, на втором Великобритания.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.



