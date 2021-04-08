Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022

Мужская сборная России по керлингу квалифицировались на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.

Выступающие за российскую команду Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев со счетом 8:6 обыграли команду Норвегии в 11-м туре предварительного этапа на чемпионате мира в Калгари.

В 11 матчах сборная России одержала девять побед и гарантировала себе путёвку в Пекин.

Ранее ФИФА обновила рейтинг национальных футбольных сборных. В свежем списке подопечные Станислава Черчесова поднялись на 38 строчку, сместив с неё сборную Кореи.