Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022
Мужская сборная России по керлингу квалифицировались на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.
Выступающие за российскую команду Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев со счетом 8:6 обыграли команду Норвегии в 11-м туре предварительного этапа на чемпионате мира в Калгари.
В 11 матчах сборная России одержала девять побед и гарантировала себе путёвку в Пекин.
Ранее ФИФА обновила рейтинг национальных футбольных сборных. В свежем списке подопечные Станислава Черчесова поднялись на 38 строчку, сместив с неё сборную Кореи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru