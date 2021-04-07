Сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Междунароная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своём сайте обновлённый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная России набрала 1462,65 балла и поднялась на одну строчку, заняв 38-е место.

Лучшей является сборная Бельгии, у которой 1783,38 балла. В ТОП-10 также попали национальные команды Франции (1757,3), Бразилии (1742,65), Англии (1686,78), Португалии (1666,12), Испании (1648,13), Италии (1642,06), Аргентины (1641,95) и Уругвая (1639,08) и Дании (1631,55).

Отметим, что две команды из десятки, а именно Бельгия и Дания, являются соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата Европы-2020. Четвёртая команда из группы B, сборная Финляндии, в обновлённом рейтинге ФИФА занимает 54-ю строчку (1410,82 балла).

Ранее сборная России сыграла три матча в рамках квалификации чемпионата мира-2022, сообщает Ura.ru. Подопечные Станислава Черчесова выиграли у Мальты (3:1) и Словении (2:1), после чего проиграли сборной Словакии (1:2).

