«Краснодар» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов
Футболисты "Краснодара" завоевали билет в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв греческий ПАОК.
Как сообщает Интерфакс, счет ответного матча плей-офф, прошедший в Греции, завершился со счетом 2:1. В предыдущем домашнем матче для россиян "Краснодар" победил ПАОК с таким же счетом.
Счет сегодняшней игры был открыт только на 73-й минуте матча. Ионнис Михайлидис забил гол в собственные ворота. На 77-й минуте Омар Эль-Кадурри (ПАОК) сравнял позиции, забив "Краснодару". Решающий гол забил футболист "Краснодара" Реми Кабелла.
По информации агентства, ранее "Краснодар" не выходил в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК как проигравший клуб продолжит играть в Лиге Европы.
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